Новый сквер Петра I сохранит для саратовцев важную страницу в истории нашего города. Это подчеркнул депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Спикер предложил проработать концепцию, чтобы она предусматривала все потребности жителей. По этому поводу встретимся с людьми. Обсудим их пожелания, инициативы. В центре города необходимо больше обустроенных зелёных зон. А сама набережная развивается. В прошлое уходят времена, когда ее участки использовали кто во что горазд. Теперь применяется комплексный подход к обустройству, с учётом мнения людей, — отметил Панков.