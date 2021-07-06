Депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что дополнительные общественные территории дадут жителям больше возможностей для отдыха, купания и занятий спортом.

— У Саратова есть большое преимущество – он расположен на Волге. И важно, чтобы от этого выигрывала не только экономика, но и все жители. Имею в виду обустройство общественных территорий для отдыха, купания, занятий спортом. Вячеслав Володин справедливо отметил: нужно проанализировать, где есть возможность продлить набережную и обустроить такие территории. По его поручению буду заниматься этим вопросом.

Район Саратова в моём округе потому и называется Волжский, что расположен вдоль реки. Протяженность береговой линии здесь значительная. И жители правильно поднимают проблему в социальных сетях: нужно больше обустроенных подходов к воде. По этому поводу обязательно проведем встречу, обменяемся мнениями, — пишет Панков.