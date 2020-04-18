Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» напомнил, что в случае необходимости ограничения въезда в населенные пункты, эти мероприятия должны быть организованы грамотно и безопасно для жителей.

— Не думаю, что принимаемые у нас меры по борьбе с коронавирусом — это всего лишь для проформы. Конечно, это важнейшие меры для защиты нашего здоровья. Просто не всегда видно, что из этого получается для людей. А иногда мелковыструганные сошки делают все во вред людям. Как это было сделано с выдачей пропусков, когда накапливались большие очереди. Так вот, заранее хочу попросить тех, от кого зависит ограничение въезда транспорта и закрытие населенных пунктов на карантин. Если подобные меры понадобятся, то заранее продумайте, как это грамотно сделать. Так, чтобы главным было безопасно гражданам. А не только для удобства и отчета чиновников.

Отвечу, почему такие опасения. Изучая опыт Москвы, других регионов скажу: они много внимания уделяли логистике, информированности. Давая возможность людям не в один день получать пропуска, а постепенно. Они не загоняли жителей в администрации, отдавая это на откуп чиновникам. Людям просто давали возможность в удобное для них время получить пропуск в электронном формате. И контроль соблюдения режима самоизоляции сразу был более жестким. Хотя там тоже были желающие шашлыки жарить и макарену танцевать, но было и патрулирование, и разъяснения опасности ситуации. Кого не получалось убедить – принимали меры. А не ждали, когда полгорода на улицу выйдет.

Поэтому большая просьба: еще раз все взвесить и организовать таким образом, чтобы после этих мер больных стало меньше, а не больше, — пишет Панков.