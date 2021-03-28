Сегодня, 28 марта, депутат ГД Николай Панков осмотрел строящуюся велодорожку к месту приземления Юрия Гагарина.

Пока работы еще не закончены — устанавливают перила и ограждения, делают водоотводы.

Народный избранник отметил хорошее качество асфальта и освещения. На объекте будет видеонаблюдения, точки с едой и скамейки.

— Дорожку размыло, галдеж поднялся – да есть разрывы, где-то еще работы продолжаются, даже сегодня. Вы смотрите на идею – мы говорим о закреплении мирового бренда. Напали СМИ на велодорожку – напомнили о недоделанных вопросах. Но с другой стороны, молодежь не видит недостоверность, обман. Якобы дорожку делает депутат областной, но заказчик — Энгельсская администрация, подрядчик — местный дорожник из Энгельса, — прокомментировал он.

Николай Панков отметил, что местами специально не сделан асфальт, чтобы весной увидеть отвод воды и сделать покрытие так, чтобы его не снесло талыми водами. В местах повреждения асфальта дорожники будут прокладывать дополнительные трубы для отвода воды.