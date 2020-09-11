На территории области сегодня открылся 251 избирательный участок на довыборах депутатов Саратовской областной и городской дум.

Депутат Государственной думы Николай Панков отметил, что новый формат голосования дает жителям возможность самостоятельно решать, в какой из трех дней приходить на избирательные участки.

— Голосование в новом формате продлится три дня на выборах депутатов Саратовской областной думы и городской думы Саратова. Такой механизм доказал эффективность в ходе голосования за поправки в Конституцию страны. В условиях сложной эпидемиологической ситуации разведены потоки избирателей, чтобы обеспечить безопасность всех участников процесса. Голосование становится доступнее, люди сами определяют, в какой день им придти на участок, чтобы поддержать своего кандидата, – отметил Николай Панков.

Он рассказал, что партия направила своих наблюдателей на все избирательные участки.

— Чистота, открытость и конкурентность избирательного процесса – приоритет. Главное – обеспечить легитимность процедуры голосования. Выбор остается за людьми. Уверен, жители нашей области отдадут свое предпочтение тем, кто в своей работе будет руководствоваться их интересами, – подчеркнул Панков.