Создание рабочих мест в сфере современных технологий важно для развития всей нашей области.

Два новых объекта позволят повысить конкурентоспособность предприятий и дадут возможности профессиональной реализации выпускникам саратовских вузов. Только в Саратове с открытием технопарка появится 4 тысячи новых рабочих мест. Важно, что здесь будут трудиться профессионалы в востребованных сегодня отраслях. В Балаково будет построен центр обработки данных Сбербанка. Это также даст дополнительные рабочие места.

Развивается и перерабатывающая промышленность. Стало известно о крупных инвестициях в Балаковский металлургический завод. Наряду с повышением производственных мощностей будут созданы новые рабочие места и увеличатся налоговые отчисления в бюджет. Все это открывает широкие возможности для развития нашей области.