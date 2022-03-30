Сегодня, 30 марта, была отправлена очередная грузовая машина с гуманитарной помощью на Донбасс. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат ГД Николай Панков.

-Там самое необходимое: продукты питания длительного срока хранения, одежда, бытовые приборы.

В формирование гуманитарного груза активное участие принимали неравнодушные жители районов, которые приносили все необходимое в местные отделения партии «Единая Россия». Большую помощь оказали фермеры Пугачевского, Балашовского и Ртищевского районов. Благодарю их за оказанную помощь братскому народу Донбасса.

Партия «Единая Россия» и дальше продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народной республик, а также жителям освобожденных от украинских националистов городов.

Напомню, что пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса открыты во всех местных отделениях партии. Необходимую информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-(8452) 27-12-07, — написал чиновник.