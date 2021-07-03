Сегодня, 3 июля, на пресс-конференции секретарь реготделения партии «Единая Россия» Николай Панков оценил конкуренцию кандидатов в Балашовском одномандатном округе на выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2021 года.

— Мы по всем округам выставляем сильных кандидатов, никаких договоренностей нет, ЕР выступает против такого. Балашовский округ сложный — граничит с другими областями, там есть города и маленькие поселки, сельские районы и промышленный центр. Воробьев помогает людям — это его кредо. Во всех округах конкуренция будет, это хорошо.У нас нет задач по процентам, задача — решать вопросы людей. Пример в свое время с Владимиром Гусевым. Ему власти сказали — помоги построить мост в Пристанном, тебе за это люди будут благодарны. Он занимался этим в Москве, мост построили. А на выборах здесь избрали другого человека. Не обманывай, помогай, люди сами решат, доверять тебе или нет, — сказал Николай Панков.

Политик не стал давать прогнозы по кандидатам в округах на выборах в Госдуму и гордуму.