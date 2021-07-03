Депутат ГД Николай Панков высказался в своем телеграм-канале «Пара Слов» об открытии нового пляжа в Саратове.

— Городу более 400 лет и только сейчас у нас появился прекрасный доступный пляж. Уже завтра жители смогут отдыхать на новом пляже. Его предложил построить спикер Госдумы Вячеслав Володин. Еще в прошлом году мало кто верил в успех реализации этого проекта. Однако, пляж уже готов к приему отдыхающих. Он построен с учетом всех требований безопасности и комфорта. Зоны отдыха, прогулок, кафе, пляжные зонтики и раздевалки. Уверен, саратовцы гордятся — в нашем городе создаётся современное городское пространство. И с нетерпением ждут завтрашнего дня, когда смогут прийти отдыхать сюда с семьями. Хорошо, что жители могут давать предложения и свое видение каким должен быть наш пляж. Отмечу, пляж будет бесплатным для отдыхающих, — написал политик.