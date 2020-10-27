Депутат ГД Николай Панков напомнил в своем телеграм-канале “Пара слов” о гибели Героя Советского Союза Виктора Талалихина.

Летчика не стало 79 лет назад, 27 октября 1941 года.

— Первые месяцы войны нанесли страшный удар по нашей стране. И тогда особенно нужны были такие люди, готовые на все, чтобы остановить врага. Он первый совершил ночной таран и сбил еще несколько вражеских самолетов в последующих воздушных боях.

Память о его героизме всегда будет жить в памяти земляков. В том числе, благодаря тому, что в его родном селе Тепловка Вольского района по проекту Вячеслава Володина создан дом-музей и установлен памятник легендарному летчику. Сюда приезжают сотни людей, чтобы узнать о судьбе героя. Что радует, среди них особенно много молодежи, школьников. Это значит, что память о подвиге Талалихина будут хранить будущие поколения, — пишет Панков.

