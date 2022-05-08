Сегодня, 8 мая, депутат ГД Николай Панков возложил цветы к мемориалу на Воскресенском кладбище. Этим политик поделился в своем телеграм-канале.

— Сегодня жители Саратова с раннего утра идут с цветами к монументу Воинам-освободителям. Чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. На Воскресенском кладбище в Саратове захоронено 8 236 воинов. Которые погибли, защищая мирное небо для нас.

Спасибо нашим ветеранам, которые 77 лет остаются для нас примером мужества, самоотверженности и любви к Родине.

Память о подвиге нашего народа навсегда останется в сердцах поколений. И наша общая задача — бережно хранить историю. Чтобы никогда ни у кого не появилось возможности её переписать, — написал он.