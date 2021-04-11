Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал об исследовательской работе школьников Энгельса.

—Во время прогулки по велодорожке к месту приземления Гагарина мне подарили очень ценный подарок — набор, открытки и календарь «Саратовская область — первая космическая гавань земли». Его сделали ученицы 9 «б» класса 8-й гимназии из Энгельса Милана Кудашева и Ирина Тазаткина с помощью наставника Натальи Кривенцовой — их учителя географии и президента Фонда поддержки семьи «Родительская лига».

Ученицы Энгельсской гимназии провели большое исследование. После чего они решили напечатать открытки, чтобы познакомить жителей нашей области с подробностями приземления Юрия Гагарина в Саратовской области, — пишет Панков.

Радует, что школьники Энгельса так гордятся своей историей, отметил депутат.

—Уверен, они будут частыми посетителями нового Парка покорителей космоса им. Юрия Гагарина. Парк имеет большое значение для сохранения памяти об уникальных исторических событиях, — считает Николай Панков.