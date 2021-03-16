Недопустимо использовать трибуну Государственной думы для решения каких-либо «корпоративных» вопросов. Это подчеркнул депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Парламент — не место для хайпа. И тем более, не инструмент давления на правоохранительные органы. Это к тому, что не надо использовать трибуну госдумы для решения своих «корпоративных» вопросов. И многим коллегам нужно с большей ответственностью думать о том, что они говорят. Слово не воробей, как известно. Да и статус обязывает.

Втягивать парламент в свои внутренние разборки, прикрываться депутатским статусом для оказания давления на следствие или чтобы помешать работе правоохранителей — такое абсолютно недопустимо. Об этом говорил спикер, отвечая на вопрос представителя КПРФ о «расследовании не через правоохранителей, — отметил Панков.