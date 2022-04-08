Депутат ГД Николай Панков:

—Передача областных дорог на федеральный уровень — важнейшее стратегическое решение Вячеслава Володина.

Несколько лет назад по его инициативе началась работа по передаче крупных дорог области на федеральный баланс. Было непросто, но сегодня эта работа завершена.

Это решение разрешило сразу несколько проблем. Существенно снизилась нагрузка на бюджет региона. Теперь высвободившиеся средства область может тратить на ремонт областных дорог. А также на ремонт дорог в населённых пунктах. И, конечно, дороги, переданные на федеральный уровень имеют совершенно другой уровень качества и обслуживания. Это не только комфорт, это ещё и безопасность жизни людей. Ведь речь идёт о трассах, которыми ежедневно пользуются тысячи людей.

В моем округе на федеральный уровень переданы дорога Саратов-Озинки, дорога на Балаково, Пугачев, Ивантеевку и дальше на Самару, развязка у станции Сенная, путепровод у Синодского.