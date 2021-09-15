Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил важность развития общественных пространств в Саратове.

—Пешеходное кольцо в Саратове – не просто благоустроенная территория. Это развитие общественных пространств для комфорта людей. Многофункциональность, востребованность у жителей и туристов любого возраста и увлечений. И при этом сохранение исторической самобытности нашего города.

Спорт, прогулки с семьей, осмотр исторического центра, отдых на пляже или в зеленых зонах, творчество и общение с друзьями. Каждый выберет, как провести здесь время с пользой. Или придумает что-нибудь свое, — пишет Панков.