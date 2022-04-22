Новая площадь Петра I на саратовской набережной многое значит для жителей города.

Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV».

«Это не только достопримечательность и место для комфортного отдыха. Это пример, как объединение усилий помогло отстоять городскую землю для общего блага вместо коммерческой застройки.

Благоустроенный сквер и площадь получили имя Петра I, и сегодня здесь прошло торжественное открытие памятника великому российскому императору. Оно было тёплым, душевным и исторически достоверным.

Прекрасная скульптура станет гордостью нашего города.

Инициатива Володина открывает перед нами и гостями города страницы истории Саратова.

Теперь и сквер Петра I, и новый проспект Петра Столыпина стали возвращением истории. Имён тех, кто связан с нашим городом», — пишет Николай Панков.

По словам депутата, символично, что главный проспект Саратова и новая площадь теперь носят имена людей, чья жизнь и дела связаны с нашим городом. С историей в чем-то незаслуженно забытой, которую мы должны знать и ею гордиться.