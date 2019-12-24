На встрече депутата Государственной Думы Николая Панкова с журналистами в региональном отделении «Единой России» был затронут вопрос о решении проблем обманутых дольщиков.

— Вячеслав Володин добился, чтобы по 31 дому в нашей области проблемы решились за счет федеральных средств. Больше ни одна область такую поддержку не получала. В этом списке и несколько домов, которые курирую. В том числе «Стройкомплекс-2002», по которому вопрос решается в числе первых. Его дольщики получат компенсации. А также еще три объекта: ЖСК «Оптимист-2018», ЖСК «Огни Саратова» (бывший ЖСК «Рубин») и ЖСК «Победитель». Это сложные долгострои, с которыми область сама бы не справилась, — отметил Панков.

По остальным долгостроям, которые курирует депутат, вопрос решается в рамках областных проектов. В Саратове это ЖСК «Наумовский» и ЖСК «Строитель».

— На прошлой неделе был в Балаково, где началось строительство новой очереди ЖСК «Возрождение». 90 семей в наступающем году получат свое жилье. Отдельно решаем вопрос с балаковскими дольщиками, которые не захотели вступать в ЖСК, а хотят получить компенсации. Им оказываем юридическую поддержку в суде. А также рассматриваем возможность решения вопроса в рамках инвестпроекта, либо выплаты компенсаций за счет федеральных средств.

В этом году по инициативе Вячеслава Володина Госдума приняла еще несколько законов в защиту дольщиков. Те, кто объединился в жилищно-строительные кооперативы, смогут получать компенсацию от государства по рыночной стоимости жилья. Раньше им могли помочь завершить строительство дома, но не могли выплачивать компенсации. Новый закон устраняет этот правовой вакуум. При этом все выплаты дольщикам будут освобождены от подоходного налога, — рассказал Николай Панков.