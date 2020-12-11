Территория нового парка в поселке Юбилейный будет в четыре раза больше запланированной. Об этом шла речь на встрече депутата госдумы Николая Панкова с разработчиками проекта и жителями.

В растущем поселке сегодня недостаточно зеленых зон и мест для отдыха. Об этом жители рассказали на встрече Николаю Панкову. Он помог найти финансирование на строительство парка, в будущем году должны начаться работы. Задачи этого года – решение вопроса с земельным участком и подготовка проекта.

Проект разрабатывают специалисты Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ. По просьбе Николая Панкова жители представили свои идеи, каким должен быть новый парк. Эти предложения учтены в проекте. К совместной работе подключились и студенты-старшекурсники.

— Жители поднимают много вопросов по развитию Юбилейного, вместе поэтапно их решаем. Здесь будет построена поликлиника, отремонтированы тротуары. Будут обустроены дорожные развязки и пешеходные переходы, чтобы стало меньше пробок, а движение было безопасным. Обеспечим прямой маршрут общественного транспорта до центра города. И самое главное — в посёлке не должны строиться высотки, не обеспеченные школами, детсадами, детскими площадками, парковками. Сегодня встречался по этому поводу с минстроем и главой Саратова. В будущем при строительстве жилья должны быть полностью обеспечены социальные нормы, — подчеркнул Николай Панков.

По словам депутата, пришлось побороться и за земельный участок, отведённый для парка. Удалось добиться, чтобы территория была увеличена в четыре раза — до четырех гектаров.

— Это поможет реализовать больше ваших предложений. А на территории, которую мы рассматривали ранее, в будущем планируется построить детский сад, — обратился к жителям Николай Панков.

Студенты представили концепцию парка «Изумрудный город», разработанную, исходя из пожеланий жителей. Здесь предусмотрены общественная зона, детская площадка, зона активного отдыха, зелёная зона, территория для выгула домашних животных, а также арт-зона.

Жители Юбилейного и лично, и в режиме видеоконференции задали волнующие их вопросы.

— Спасибо, что приняли решение о создании парка по нашим просьбам. Считаю, он должен быть не только красивым и комфортным, но и травмобезопасным. Зона активного отдыха должна быть надежно огорожена, а на детской площадке должно быть пружинящее покрытие, — предложила представитель общественного совета Екатерина Афонина.

Концепцию проекта передали для обсуждения жителям.

— Приятно, что нам доверили такую работу в интересах людей, и обширную территорию, где можно реализовать интересные идеи. Ждем активного отклика от жителей в понедельник, — подвел итоги встречи директор института Александр Страхов.