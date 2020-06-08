Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал об очередном этапе возвращения в госсобственность земельных участков бывшего Саратовского авиационного завода.

— Еще одно важное событие для тех, кто стоит на стороне государства в вопросе возвращения земли бывшего авиазавода. Сегодня Арбитражный суд Поволжского округа в Казани оставил в силе решение первой инстанции. Речь идет об истребовании из незаконного владения 17 земельных участков общей площадью более 23 гектара.

Насколько помню, еще недавно про эти участки ТЦ «Оранжевый» говорили, что вернуть их не получится. Тогда еще возражал: не надо слушать досужие заявления, это может решить только суд. И вот мы видим, что принятое решение – в пользу жителей и развития нашего города. Отмечу, Казань признала правоту принимаемых решений по землям САЗа. До этого решения принимались по убежищам гражданской обороны.

Формат рабочей группы, созданной по инициативе Вячеслава Володина, себя оправдывает. На сегодня иски поданы уже по 107 земельным участкам бывшего САЗ, площадью более 273 гектара и по четырем объектам гражданской обороны. Решения в пользу Росимущества приняты по 81 участку площадью 86 гектаров. По двум из них и по одному из убежищ уже оформлено право собственности РФ, а по остальным процессы пока продолжаются.

В этом году по предложению ветерана авиазавода Александра Бернадского поданы и находятся на рассмотрении в суде иски еще по 26 земельным участкам площадью более 186 гектаров. Самый большой участок, по которому идет претензионная работа — 171 гектаров бывшего аэродрома предприятия. Все это — серьезный ресурс для развития города и его промышленного потенциала. То есть, создание рабочих мест, новые объекты инфраструктуры, социальной сферы и другие возможности для наших жителей. После окончания режима ограничительных мероприятий возобновим встречи рабочей группы в привычном режиме, — отметил Николай Панков.