Делегаты II этапа конференции Саратовского регионального отделения «Единой России» обсудили итоги XX съезда «Единой России», который прошёл 19 июня в Москве.

О задачах, поставленных на съезде, напомнил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин на съезде и во время «прямой линии» отметил, что участвовал в создании партии, и высоко оценил ее работу. Это налагает на партию очень серьёзную ответственность.

— Доверие, которое нам оказывают жители необходимо оправдывать реальными делами. Для нас победа на предстоящих выборах не самоцель, а возможность и дальше работать на благо жителей нашей области, сохранять стабильность в государстве, — подчеркнул Николай Панков.

По словам депутата, на съезде партии президент озвучил важные социальные инициативы по поддержке жителей. Это подготовка и запуск специальных программ по развитию системы медицинской реабилитации, капитального ремонта школ. Это дополнительные средства (не менее 30 миллиардов рублей, на период до 2024 года) на развитие среднего профессионального образования. Это программа инфраструктурных бюджетных кредитов. А также выделение регионам ещё 30 миллиардов рублей на ремонт автодорог дополнительно к предусмотренным. При этом наша область получит на эти цели порядка 1,5 миллиарда рублей.

Президент России на съезде также предложил освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья. Также глава государства поддержал и предложение «Единой России» по созданию сети современных спортивных площадок.