У нас в Заволжье живут добрые, отзывчивые и неравнодушные к чужой беде люди. В очередной раз в этом убедился.

Члены «Боевого Братства» из Перелюба и Пугачева собрали гуманитарной продовольственный груз для жителей Донбасса. Собрали самое необходимое — сахар, муку, крупы и другие продукты длительного срока хранения. Люди в Донбассе долгое время жили под обстрелами националистов, вынуждены были укрываться в подвалах. Что привело к нехватке продовольствия. Любая помощь, а также моральная поддержка нужна жителям ЛДНР.

Наши земляки разгрузились на складе благотворительного фонда «Гуманитарный конвой «Быть добру» в Ростове-на-Дону.

Хочу назвать имена тех, кто совершил такой благородный поступок и внёс свой вклад в нашу общую победу. Председатель Перелюбского «Боевого Братства» Берге Олег Григорьевич, члены отделения- Шкелев Алексей Васильевич, Бугрименко Александр Валерьевич.

Заместитель председателя Пугачёвского «Боевого Братства» Степанов Игорь Васильевич и член районного отделения Еремин Виктор Александрович. Это люди с большим сердцем. Благодарен каждому из них. Vместе победим!