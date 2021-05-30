Депутат госдумы, секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков поблагодарил избирателей за участие в предварительном голосовании партии.

— Счетные участки закрылись. Спасибо всем, кто принял участие в предварительном голосовании. Всем, кто проголосовал за кандидатов, которым доверяет.

«Единой России» важно знать мнение каждого, чтобы выдвинуть на выборы наиболее достойных. Хочу поблагодарить и наблюдателей. Они помогают обеспечить прозрачность и легитимность процесса.

Голосование проходило активно. По предварительным подсчётам, в нём приняли участие более 12 процентов избирателей области. Отмечу, явка на предварительном голосовании в Саратове возросла по сравнению с довыборами в областную думу более чем в два раза. Интерес к выборам появляется там, где есть кандидаты, за которых люди готовы голосовать, — написал он в своем телеграм-канале.