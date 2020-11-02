Депутат Государственной Думы Николай Панков на своей странице в Инстаграм рассказал о том, что работы по ремонту ул. Менякина в поселке Юбилейном находятся на заключительной стадии.

— С утра заехал на улицу Менякина, посмотрел, как идут работы. Сейчас дорожники утрамбовывают щебень. Благодаря контролю общественного совета, ежедневно вижу, как продвигаются работы. Спасибо им за это. Буду рад услышать и ваши комментарии. Строительство дороги на заключительной стадии, остались последние участки. Но ещё раз скажу, темпы нужно увеличить, чтобы успеть до холодов. Ведь жители и так много лет ждали эту дорогу, — отметил Николай Панков.

Как отметил депутат, его подписчики в социальных сетях подтверждают: работы по ремонту дороги продолжаются до поздней ночи.

