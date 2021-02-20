Депутат госдумы Николай Панков принял участие в соревнованиях на Кубок России по ловле на блесну со льда, проходящих в нашей области. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Рано утром приехал в Сабуровку. Участников много. Самара, Пенза, Тамбов, Алтайский край, Челябинск, Саратов и многие другие. 27 команд из 16 городов России. Практически вся территория страны представлена. Волга объединяет всех.

Из нашей области четыре команды. Волжане традиционно самые сильные, всегда занимают призовые места. И первый чемпионат проходил именно у нас. Приятно, что рыболовный спорт пользуется популярностью.

Из моего округа Хвалынск, Вольск, Балаково, Воскресенский, Духовницкое, Волжский, Саратовский районы. Все они находятся на Волге. Проблема экологии, сохранения рек — общая. Очень важно через личные примеры показывать любовь к природе, здоровому образу жизни. Знать о проблемах от разных участников. В том числе и от тех, кто занимается спортивной, разрешенной ловлей.

Определил призы. Лучшим спортсменам подарю термос для чая и ловчей подкормки для рыбы. Какой — это мой секрет. Их получат спортсмены в номинации «самый молодой», и вторая — это спортсмен-женщина.

Сам люблю рыбалку. Потраченные два часа времени дали возможность и проблемы услышать, и с удочкой пример показать. Говорил ранее, езжу на рыбалку ради интереса. И просто важно побыть наедине с природой, это придает сил и помогает решать задачи, которые поставили жители.

Судьи оценивают соблюдение правил. Ловить можно любую хищную рыбу, обязательное условие – на блесну. Соревнования официальные, дают возможность спортсменам повысить разряд.

В такие моменты понимаешь: природа сильная, но вместе с тем она хрупкая, и ее надо беречь. Сохранять экологию, на это направлены многие федеральные программы. В том числе, по очистке нашей великой русской реки Волги.

Поддержал идею федерации рыболовов России у нас в Саратове провести международный турнир. Дал вариант названия «Гагаринская блесна». Ведь соревнования проходят на саратовской земле, рядом с международным аэропортом «Гагарин», — пишет Панков.