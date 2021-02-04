Саратовская область получит дополнительные средства на обеспечение медицинских организаций. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат госдумы Николай Панков.

— В период пандемии особенно важная задача – повысить качество медицинской помощи жителям. Обеспечить условия для эффективной работы врачей, наличие необходимого оборудования, медикаментов, транспорта. И это очень важная новость, что наша область получит 704,7 миллиона рублей на дополнительное обеспечение медицинских организаций в рамках территориальной программы ОМС. Считаю, такая поддержка государства поможет снизить угрозу распространения заболеваний, защитить здоровье наших жителей, — отметил Панков.