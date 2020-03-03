Перед началом заседания актива Саратовской области участники получили возможность ознакомиться с уникальной выставкой, посвящённой Великой Отечественной войне. Депутат Государственной Думы Николай Панков поделился впечатлениями о ней в своём телеграм-канале «Пара слов».

— Уникальную документальную выставку подготовили наши архивы, библиотеки, музеи. Каждый её посетитель может от первого лица многое узнать о тяжёлых днях войны. О том, как наши земляки защищали Родину и трудились в тылу. Это не только документы, награды, фронтовые письма, личные вещи героев. Это ещё и реликвии, найденные поисковиками на полях сражений.

Думаю, проект, что мы обсуждали с библиотеками, очень нужен. Его начало – это и престиж к профессии, и образовательный процесс, – отметил Панков, напомнив о конкурсе, который он проводит среди городских и сельских библиотек в память о героях-земляках.

По словам Николая Панкова, очень важно, что наша молодёжь, волонтёры, реконструкторы стремятся не только все знать о войне, но и поделиться своими знаниями с другими.

— Именно они сегодня говорят «от первого лица», от имени наших героев-земляков. О страшных боях, о судьбах людей и радости Победы. И о том, что Саратов по праву достоин звания «Город трудовой доблести, – подчеркнул Панков.