По данным экзит-пола и предварительным данным от наблюдателей на довыборах в нашей области побеждают кандидаты от «Единой России», об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной думы Николай Панков.

— Жители нашей области приняли участие в голосовании и отдали свои голоса наиболее достойным кандидатам. Отмечу, была обеспечена доступность и безопасность, в этом убедился и лично, проголосовав на участке во дворе жилого дома. Люди положительно относились к тому, что процедура выборов стала еще демократичней. Что особенно важно, соблюдались все необходимые меры безопасности: наличие масок, санитайзеров, соблюдение социальной дистанции.

Несмотря на отдельные попытки оппозиции дискредитировать процесс голосования, он проходил организованно, в рамках законодательства. Не делают чести нашим оппонентам и допущенные ими нарушения. Уверен, что избирком и правоохранители сделают соответствующие выводы. В целом, считаю, избирательная кампания прошла спокойно, и ее результаты отразят мнение наших жителей.

По данным экзит-пола и предварительных данных, которые поступают от наблюдателей, на довыборах в Саратовскую областную думу и городскую думу Саратова лидируют кандидаты от «Единой России». Подчеркну, это большая ответственность для тех, кого выберут люди. Большое спасибо жителям, что проголосовали за нашу партию. Выборы завершились, но уже завтра кандидаты от партии начнут свою работу, чтобы оправдать оказанное им доверие, — пишет Николай Панков.