Депутат Государственной думы Николай Панков оценил кадровое решение губернатора Саратовской области Валерия Радаева об отставке председателя комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Олега Гейна. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

— Губернатор принял хорошее решение освободить Олега Гейна от должности главы комитета по реализации инвестпроектов в строительстве. Его решение — это сигнал строительному сообществу, что главное — не освоить деньги мелкими «фирмешками», а эффективно реализовать возможности, которые есть у региона, реагируя на запросы общества. Причем, строить не только качественно, но и формируя при этом комфортную среду для проживания людей, обеспечивая микрорайоны школами, детскими садами, поликлиниками, благоустроенными зонами отдыха. Своим решением Валерий Радаев подтвердил: нужен открытый диалог строителей и населения.

Ранее неоднократно поднимал вопросы о слабой работе службы заказчика. О возведении микрорайонов без необходимых жителям социальных объектов. О том, что подряды выигрывают откровенно слабые строительные организации, отчего страдают сроки и качество. А сильные организации к объектам не допускают. О том, что строительство школ контролируют не специалисты, а директора. Всем очевидны крупные просчеты строителей: с ремонтом набережной, реконструкцией цирка, Дворцом водных видов спорта. И даже на стадии конкурсных процедур часто случаются срывы, как, например, с Театром оперы и балета, детсадами и так далее. Открыто говорил – ответственные чиновники должны наладить работу строительного комплекса или уйти в отставку.

В районах области тоже возводится и ремонтируется много объектов, нужных людям. Постоянно там бываем с людьми и смотрим, как идет работа. Так вот, скажу – там просчетов не меньше. И за них должна быть ответственность не только на местах, но и на уровне областного УКСа. И сегодня, глядя на результат, на возникшие проблемы с объектами, неизбежно приходится принимать жесткие меры.

Кадровые решение развязало руки Бусаргину. Теперь для него важно подобрать на эту должность компетентного и ответственного человека. Именно ,совместно можно организовать эффективную работу строительного комплекса, — пишет госдеп.

Напомним, сегодня утром стало известно об увольнении Олега Гейна из правительства Саратовской области.