Депутат госдумы Николай Панков встретился с жителями поселка Орошаемый Дергачевского района. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— С жителями обсудили вопросы ремонта Дома культуры. Всегда говорю, пока в селе работает ДК, село живет и развивается. Сельчане с удовольствием принимают участие в художественной самодеятельности. Здесь же расположена сельская библиотека. Поэтому ремонт здания ждут все жители.

В школе Орошаемого в этом году будут оснащены два кабинета «Точка роста». Хорошо, что школьники смогут получать знания с помощью современного оборудования.

Пообщался с сотрудниками ФАПа. Здание нуждается в ремонте. Все эти вопросы войдут в программу развития поселка и всего Дергачевского района, — отметил Панков.