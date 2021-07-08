В поселке Юбилейный идут работы по строительству поликлиники. Об этом депутат Государственной думы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— В посёлке Юбилейный идёт строительство поликлиники. Несколько лет назад решал вопрос по дополнительным помещениям для действующего медицинского учреждения. Но этого стало мало, посёлок растёт. И жители подняли вопрос о строительстве новой поликлиники, просторной и хорошо оснащённой. Делились мнениями, давали предложения в проект, помогли выбрать участок для строительства.

Сегодня работа кипит, на площадке прибавляется техники. Идёт подготовка фундамента. Планы, о которых мы с жителями говорили на встречах, воплощаются в жизнь. Поликлиника поможет решить проблему очередей к врачебным кабинетам. И повысить качество медицинского обслуживания жителей, – отметил Николай Панков.