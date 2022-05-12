Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» рассказал о состоявшемся сегодня представлении временно исполняющего обязанности губернатора Саратовской области Романа Бусаргина:

— Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров представил сегодня Романа Бусаргина в должности врио губернатора области. Обозначив приоритеты, которые необходимы для региона. В том числе, это особое внимание обеспечению социально-экономической стабильности и защите населения. И достижение целей по развитию, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным. Он поблагодарил Валерия Радаева, отметив, что в период его работы Саратовская область вносит большой вклад в продовольственную безопасность страны, развивается здравоохранение, построены аэропорт, Парк покорителей космоса.

Отмечу, выступление Романа Бусаргина было предметным и убедительным. О планах по дальнейшему развитию региона, обеспечению благополучия жителей, созданию рабочих мест, повышению привлекательности нашей области. Для этого, подчеркнул он, необходима постоянная обратная связь с жителями. Мнение людей – главное.

Область развивается и благодаря тем проектам, которые реализует здесь председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнул Роман Бусаргин. Врио губернатора отметил и плодотворную совместную работу с Валерием Радаевым. Политическое спокойствие, хорошие показатели бюджета, проекты, важные для людей — это ресурс для дальнейшего движения вперед, — пишет Николай Панков.