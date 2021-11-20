Сегодня встретились с сотрудниками Балаковоэлектротранс.

Говорили о заработных платах. И об обновлении подвижного состава горэлектротранспорта. Это нужно делать для комфорта и безопасности всех балаковцев.

В городе ремонтируются тротуары, создаются места для отдыха жителей, появились новые современные дороги. Конечно, людям нужна транспортная доступность. Чтобы безопасно и с комфортом можно было добраться до любой точки города.

У жителей есть потребность в экологичном электротранспорте. Он должен быть удобным. Поэтому обновление подвижного состава одна из актуальных тем.

Обращусь к Вячеславу Володину с просьбой помочь поставить десять новых троллейбусов в Балаково.

Мы видим, спикер Госдумы много сделал для улучшения работы общественного транспорта в Саратове. Появились новые транспортные развязки, существенно обновился подвижной состав электротранспорта.

С жителями Волжского района обсуждали необходимость запуска маршрута в Юбилейном, на котором будут работать электробусы. Новый электротранспорт необходим жителям и Саратова, и Балакова.

Продолжим обсуждать какие еще нужны маршруты общественного транспорта в Балаково с учетом потребности жителей. Для этого необходимо проанализировать маршруты, которые пользуются спросом.