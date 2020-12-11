В школе села Синодское Воскресенского района будет обновлен кабинет для обучения основам безопасности жизнедеятельности. Помощь в этом окажет депутат госдумы Николай Панков, такое решение он принял после посещения школы.

Как рассказала директор Светлана Махова, сейчас в школе 107 учеников. ОБЖ – один из важнейших предметов, он помогает детям стать более ответственными и самостоятельными, а значит, помогает обеспечить их безопасность.

Школа носит имя Героя Советского Союза Василия Клочкова, и здесь особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. Школьники ежегодно участвуют в различных соревнованиях и военно-спортивной игре «Зарница».

— Наглядные пособия, которые у нас есть, во многом уже устарели. Теперь, благодаря полученным средствам, сможем обновить стенды, плакаты. Посмотрим, что еще необходимо в первую очередь. Возможно, приобретем для занятий электронный тир, — сказала Светлана Махова.

К началу учебного года был выполнен первый этап реконструкции школьной территории. Ученики, откликнувшись на предложение Николая Панкова, самостоятельно разработали проект. В этом участвовали все классы: делились своими замыслами, присылали рисунки.

В том числе, был заново заасфальтирован школьный двор. Депутат предложил, чтобы эта территория функционально использовалась, и школьники придумали нанести на нее разметку для изучения правил дорожного движения. Эти работы будут выполнены в будущем году.

Во время приезда в школу Николай Панков поинтересовался качеством питания детей. Директор рассказала, что претензий не поступает. В учебном учреждении есть собственный пищеблок, где завтраки и обеды для школьников готовит повар.

— Это правильно, что в таких условиях не привлекаете коммерческую организацию. Значит, каждый рубль, выделенный на питание школьников, идет по назначению, а не на зарплату управленческому аппарату коммерческих структур. В будущем году вместе продолжим благоустройство школы, изучим возможности ремонта здания. Еще один важный проект в Синодском – строительство новой амбулатории. Старое здание пришло в полную негодность, нужно создавать комфортные условия для лечения людей, — отметил Николай Панков.