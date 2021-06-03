Депутат госдумы Николай Панков обсудил с жителями Привольска вопросы благоустройства.

Этот микрорайон называют «воротами города», именно через него въезжают в Вольск. Жители обратились к Николаю Панкову с просьбой помочь обустроить сквер.

— Эту зелёную зону привели в порядок по программе «Комфортная городская среда». Востребованность очень большая — здесь всегда много людей. Это не только родители с детьми и старшее поколение, но и подростки, которые увлекаются воркаутом и другими видами спорта. Поэтому очень хотелось бы, чтобы здесь появились и спортивные тренажёры, — сказал житель Привольска Сергей Хрущев.

Николай Панков вместе с жителями осмотрел территорию сквера. Отметив, что и сам ведёт здоровый образ жизни, поэтому инициатива людей ему очень близка.

— Тренажёры — это хорошая идея, обязательно реализуем ее. Давайте посмотрим, что ещё здесь можно сделать. Например, беговую дорожку и волейбольную площадку. Готов помочь с их обустройством. Через две недели встречаемся и обсуждаем идеи, — предложил жителям Николай Панков.

Ещё один наболевший вопрос — водоснабжение. Большинство жителей Привольска водой обеспечивает насосная станция, принадлежащая Приволжской железной дороге. У людей много жалоб на качество воды, слабый напор и перебои с подачей. Решить проблему поможет передача сетей филиалу ГУП «Облводоресурс-Вольский» и дальнейшее подключение к шиханскому водоводу.