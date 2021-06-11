Депутат Государственной думы Николай Панков встретился с жителями Учхоза села Терса Вольского района.

Жители попросили помощи в ремонте дороги, водопровода, в благоустройстве парка и обустройстве контейнерных площадок на улице Остапенко.

Николай Панков отметил, что уже на следующей встрече в конце июня расскажет о возможных вариантах решения проблем.

Также на встрече обсудили и вопросы благоустройства Учхоза.

— Когда-то у нас был красивый цветущий парк. У нас здесь стоит памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Его установили в 1974-1975 годах. Сейчас и парк неухоженный, и самое главное, что памятник обветшал. Нужно его привести в порядок, — сказала жительница села Нина Шацких.

Николай Панков заверил, что поможет отремонтировать памятник.

— Памятник однозначно отремонтируем, это наша история, память о подвигах земляков-героев. Дополнительно посмотрим как можно благоустроить парк. Начнем с опиловки деревьев. Посмотрим вместе с вами, где поставить лавочки для отдыха, — сказал Николай Панков и поблагодарил жителей Учхоза за активное участие в вопросах развития села.