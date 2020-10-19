Жители саратовского поселка «Совхоз Комбайн» рассказали депутату госдумы Николаю Панкову о проблемах микрорайона. Парламентарий приехал на встречу в поселок после того, как жители обратились к нему в социальных сетях.

По словам жительницы поселка Юлии Хамзиной, один из главных вопросов, который волнует людей – слабый напор водоснабжения.

— Бывает, что не включаются газовые колонки, нет возможности даже умыться: вода совсем не идет, особенно вечером и утром. По этой же причине иногда замерзаем без отопления, — рассказала она.

Причиной слабого давления является большая нагрузка на сети водоснабжения. Поселок растет, к водопроводу подключается все больше домов. Как пояснили специалисты «Концессии водоснабжения – Саратов», присутствовавшие на встрече, весной будет построена перемычка, чтобы «закольцевать» водопроводную сеть для стабилизации давления воды. Николай Панков напомнил и о том, что нужно усилить борьбу с незаконными врезками.

Еще одна важная проблема – состояние дорог в поселке. Местами покрытие крайне изношено, грязь и колдобины мешают проехать, создают угрозу безопасности людей. Необходимо привести в порядок и тротуары.

— С жителями уже начали определять, какие тротуары нуждаются в ремонте. В будущем году, в первую очередь, будем приводить в порядок подходы к социально важным объектам. Задача города – подготовить проектную документацию по дороге, будем решать вопрос о ее включении в программу ремонта. Очень важно, чтобы и в центре, и в отдаленных микрорайонах людям были созданы условия для комфортного проживания, — подчеркнул Панков.

Как отметил депутат, администрации Волжского района необходимо тесней взаимодействовать с жителями. После встречи представители районной власти взяли на контроль решение ряда проблем: с уличным освещением, безнадзорными животными, обрезкой деревьев, благоустройством. Также депутат направил обращение в прокуратуру по вопросу некачественного ремонта кровли многоквартирного жилого дома.

Николай Панков добавил, что будет обсуждать с городской властью и решение транспортных вопросов. В первую очередь, по работе школьного автобуса – детей нужно доставлять в центр поселка, а не высаживать на въезде. Кроме того, жителям необходим прямой маршрут общественного транспорта до центра города.