Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал об актуальной для Саратовской области поправке в законопроект, предложенной спикером госдумы Вячеславом Володиным. Она позволит привлечь вандалов к ответственности независимо от срока давности совершенного преступления.

— Ответственность за разрушение памятникам защитникам Отечества будет без срока давности. Такую поправку предложил Вячеслав Володин к президентскому законопроекту об уголовном наказании за вандализм. Для нашей области эта поправка особенно важна. Она не даст уйти от ответственности тем, кто в разные годы ради своей наживы уничтожал мемориалы, увековечивающие память наших героев-земляков.

Сейчас по инициативе спикера возвращается в госсобственность земля и имущество Саратовского авиационного завода. Но ветераны САЗ и жители поднимали и другую болезненную проблему – уничтожен памятник авиастроителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Может быть, кто-то надеялся прикрыть свои махинации на авиазаводе прошедшим сроком давности. Но в ситуации с землей это не получилось. И за варварское разрушение мемориала тоже придется ответить. Оранжевые там, розовые или фиолетовые – неважно.

Персональная ответственность, предусмотренная законом – штраф до трех миллионов рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Если деяние совершила группа лиц, то штраф до пяти миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы — до пяти лет. Законопроект прошел первое чтение.

Проблему с уничтожением памятника авиастроителям поднял ветеран завода Александр Бернадский. Возбуждено уголовное дело по двум статьям, в том числе, по статье «Вандализм», и виновные могут получить реальные сроки. Думаю, что поправка спикера не позволит никому остаться безнаказанным за преступление против памяти наших героев. Ведь это, можно сказать, военное преступление, а у них не должно быть срока давности, – пишет Панков.