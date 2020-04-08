Депутат Государственной думы РФ Николай Панков обратился к своим коллегам из регионального и федерального парламента и попросил их помочь с финасированием строительства инфекционной больницы в Саратове. Обращение госдепа опубликовано в его телеграм-канале «Пара слов».

— Ничто не объединяет людей так, как общая боль и общая проблема. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции касается каждого: и бизнесмена, и политика, и врача или учителя. Пожилых и детей. Поэтому так важно предложение построить современный инфекционный центр в области. Медицинское учреждение такого уровня поможет обеспечить качественное лечение и защитить главное достояние региона – здоровье людей.

Призываю своих коллег из Государственной думы, Совета Федерации, областной думы не обойти вниманием эту важнейшую инициативу и принять посильное участие в финансировании строительства инфекционного центра. Внесу в это и свой вклад, перечислив на это месячный заработок.

Думаю, будет правильно открыть специальный счет, номер которого будет известен каждому. Указав там единственное предназначение и использование — на строительство инфекционного центра. Безусловно осуществлять строгий общественный контроль за тем, сколько будет пожертвовано средств, и как они будут использоваться. Возможно, для этой цели можно привлечь областную общественную палату. И открыто, с участием СМИ рассказывать всем жителям области, как продвигается общее дело, — пишет Николай Панков.