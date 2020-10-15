В поселке Юбилейный появится новый парк, с такой инициативой выступил депутат Государственной думы Николай Панков.

Напомним, вчера парламентарий на своей странице в Instagram пригласил жителей на совместную утреннюю тренировку. Сегодня он вместе с активистами прошел около пяти километров по поселку Юбилейный.

— Неслучайно утро начал с прогулки по Юбилейному. Чтобы убедиться, насколько необходимо создание здесь зеленой зоны для прогулок и отдыха, — отметил депутат.

Вместе с жителями он обсудил, где может располагаться и каким должно быть новое место отдыха. По словам людей, сейчас в микрорайоне отсутствует парк, и в его создании имеется острая необходимость. Разместить его можно, например, между улицей Муленкова и Усть-Курдюмским шоссе, где есть неблагоустроенный пустырь.

Одно из предложений, которое озвучили жители в качестве места создания парка — территория вдоль домов ЖК «Изумрудный».

— К сожалению, в Изумрудном гулять негде. Если гимназия №7 закрыта, то детям податься некуда. Надеемся на Вашу помощь. Очень устали от отсутствия благоустроенности микрорайона ЖК «Изумрудный», – рассказала депутату в социальных сетях Татьяна Морозова.

— Необходимо выслушать все мнения. Чтобы решение устраивало всех жителей микрорайона. Отмечу, если сейчас не благоустроить территории, то рано или поздно найдутся те, кто застроит эти участки высотками. Поэтому важно отстоять позицию людей. Прошу жителей поделиться идеями по по поводу места расположения и обустройства парка, обсудим их со специалистами и властью, мэр Исаев также на стороне людей, — отметил Панков.

Парламентарий предложил привлечь институт урбанистики для создания проекта будущего парка.

— Наши специалисты создают передовые проекты. На базе СГТУ по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина создан институт урбанистики, и это даёт нам возможность привлекать саратовских ученых к разработке проектов по благоустройству, — подчеркнул Панков.