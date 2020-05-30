Помощник депутата Госдумы Николая Панкова навестила в городской больнице Татьяну Павловну Яшкину, а также встретилась с ее дочерью Кирой, которая добивалась оказания качественной медпомощи своей матери.

Во время визита помощник Панкова осмотрела другие помещения, где лечат пациентов. По ее словам, впечатление от медицинского учреждения хорошее: в палатах чисто, жалоб от пациентов нет. Татьяна Павловна получает должное лечение, при необходимости проводятся врачебные консилиумы. А вот ограничения на посещение родных во время пандемии неизбежны, заключила помощник.

Также проверяющая обсудила с Кирой Яшкиной, в какой помощи нуждается ее мать. Родственница предложила разместить пациентку в специальном учреждении. Такой вариант возможен при условии, что в учреждении будет обеспечен комфорт и хороший уход. Вопрос будет на контроле у Николая Панкова, пока решение не устроит Татьяну Павловну и ее родных.

Ранее в редакцию «НС» Кира обратилась с жалобой на некачественную медицинскую помощь для своей мамы. Она рассказала о глубоких пролежнях, которые начали со временем издавать неприятный запах, а врачи якобы ничего с этим не делают.

О ситуации узнал Николай Панков, который пообещал лично контролировать проблему жительницы Балакова. Он поручил своему помощнику разобраться в ситуации.

Чуть позже комментарий по этому поводу дала главврач Балаковской городской больницы Надежда Крючкова, которая заявила, что за девять лет работы отделения жалоб от пациентов и их родственников не поступало. Помимо этого медик отметила, что с пониманием относится к родным пациентов и всегда открыта для диалога.