Депутат ГД Николай Панков посетил микрорайон 4Б в Балакове, расположенном в Саратовской области.

Там выделяют землю молодым семьям. Новые владельцы начали строить жилье, на сегодняшний момент имеются проблемы с коммуникациями.

Он поставил задачу перед муниципалитетом подключиться к вопросу, проработать его с местным водоканалом.

На встрече присутствовал также Сергей Грачев, который сейчас исполняет обязанности главы района. Он ответил народному избраннику, что проблема находится к работе. На вчерашнем совещании было обозначено, что муниципалитет станет заказчиком по водоотведению и водоснабжению. Водоканал-подрядчиком, будет тянуть водовод в 3,5 километра.

Детально ситуацию обговорят в ближайшие дни.

Николай Панков согласился, что нужно провести отдельное совещание по этому вопросу. Он подчеркнул, что важно составить план-график работ и довести его до жителей. Ведь те должны знать, когда на их участках появятся вода.

Такие проблемы есть и в саратовских поселках Воробьевка и Жасминный, но там проблемы решаются куда хуже.