Депутат Госдумы Николай Панков поругал подрядчика за испорченное дерево на улице Киселева в Саратове. Об этом сообщил участвовавший в рейде корреспондент портала «Новости Саратова» в четверг, 30 апреля.

Панков поднял тему вырубки зеленых насаждений, на которую неоднократно жаловались местные жители. Во время рейда стало известно, что вместо девяти срубленных деревьев появятся 13.

Кроме того подрядчика организации «Дорожник» Дасима Рамалданова подвергли критике поврежденное дерево. Панков обязал его купить новое.

Депутат отметил, что не нужно спиливать все деревья и проконтролировал, как рабочие их выкорчевывают.