Депутат ГД Николай Панков:

-Встретились с коллективом молочного комбината в Пугачеве. Было время, когда завод находился в предбанкротном состоянии. Сейчас со сменой собственника предприятие развивается. При этом не повышают цену для населения.

Завод принимает на переработку молоко не только у крупных поставщиков, но и у частных хозяйств. И реализует масло 62,5% жирности по себестоимости, чтобы продукт был доступен жителям с небольшим уровнем доходов. Это социально-ответственный бизнес, который ставит цель работать для людей, а не получение сверхприбыли.

В условиях санкций и внешнего давления на экономику нашей страны необходимо задействовать все ресурсы для импортозамещения. Подчеркну, главное – сохранить рабочие места и заниматься повышением уровня заработных плат.