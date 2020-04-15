Благодаря инициативе Вячеслава Володина, наша область получит на создание койко-мест для больных коронавирусом существенно больше средств, чем планировалось – 771,8 миллиона рублей. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат госдумы Николай Панков.

Ранее он сообщал, что Вячеслав Володин обратился к вице-премьеру, начальнику штаба по противодействию коронавирусу Татьяне Голиковой с просьбой о выделении дополнительных средств на создание койко-мест для больных коронавирусом в регионе. Речь шла о 659 миллиона. рублей.

— Уже в ночь пришла хорошая весть. Области на развертывание койко-мест для борьбы с вирусом выделили 771 миллион 800 тысяч рублей, это даже чуть больше заявки. Оперативно, даже в ночь, Правительство России принимает решение. Обстоятельство и ситуация требует этого. А минздрав области иногда потребности реальные не может заявить в нужных объемах, не понимая, что за каждым рублем стоят жизни наших граждан, — пишет Панков.

Напомним, Саратовская область по этой заявке запрашивала 197 миллионов рублей. Это значительно меньше, чем другие субъекты РФ. Но, как выяснилось, на создание койко-мест в регионе необходима намного большая сумма.