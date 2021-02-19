В этом году запланирован ремонт больницы села Елшанка Воскресенского района. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил депутат Государственной думы Николай Панков.

— В участковой больнице села Елшанка посмотрели состояние помещений. Да, ремонт нужен. Нагрузка на учреждение большая, здесь обслуживается пять тысяч человек. А капитального ремонта не было давно. Хорошо, что в этом году есть возможность привести в порядок поликлинику и стационар.

С большим удовольствием вручил акушеру-гинекологу Ольге Самородовой грамоту министра здравоохранения РФ. Поблагодарил за самоотверженный труд и профессионализм, проявленные при оказании помощи людям с коронавирусной инфекцией. Горжусь нашими врачами, которые отдают все силы, чтобы вернуть здоровье своим пациентам.

Уточнил, какая здесь средняя зарплата – 29,6 тысячи рублей. Но средняя зарплата по больнице это как средняя температура. А надо, чтобы у каждого был стимул работать в сельском здравоохранении. Отмечу, что здесь работает два врача по программе «Сельский доктор». Это говорит о том, что стараются создать достойные условия для молодых специалистов.

Вместе с жителями будем контролировать ремонт, чтобы каждый бюджетный рубль был израсходован эффективно. Повышение качества медицинской помощи в районах – одна из главных задач. У жителей и врачей должны быть комфортные условия, – пишет Николай Панков.