Депутат Государственной думы Николай Панков позвонил ветеранам, проживающим в его округе, и лично поздравил их с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, пожелав счастья и крепкого здоровья.

Как отметил Николай Панков, вклад жителей нашей области в Победу неоценим, каждый город и село могут по праву гордиться боевым и трудовым подвигом своих уроженцев.

Ветеран Виктор Агарков родился в Духовницком, был призван на фронт в 17 лет, служил зенитчиком-телефонистом, а после войны до начала пятидесятых годов — минометчиком на Сахалине. Его ровесник Виктор Гонякин тоже ушел на фронт в 1943 году. Служил в штабе армии в Закавказском военном округе.

Непростая фронтовая судьба была и у вольчан. Артиллерист Николай Антипов участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Польши, Германии. Победу встретил на Эльбе. А Борис Головешкин воевал в составе II и III Белорусских фронтов, был командиром бронетранспортера. Участвовал в Восточно — Прусской стратегической наступательной операции.

Балаковец Михаил Баранцев воевал в составе 15-го минометного полка 50-й армии, был демобилизован по ранению. А затем много лет трудился школьным преподавателем физкультуры и военного дела, щедро делился с молодежью своими знаниями и опытом.

Алексей Плечев – тоже уроженец Балаковского района. В его семье было пять братьев и пять сестер. Все братья побывали на фронте, двое не вернулись. Сам он участвовал в освобождении Карелии от немецких войск, за время тех боевых действий прошел пешком около шестисот километров, в одном из боев получил ранение и тяжелую контузию. А после войны остался на службе и дослужился до гвардии майора.

— Что нам тогда было? Всего лишь по восемнадцать лет, и думали только: в какой земле будем лежать? Поздравляю всех с юбилеем Великой Победы, приятно, что нас не забывают, и от этого, кажется, даже здоровья прибавляется, — отметил Алексей Плечев.