Сегодня, 29 марта, на выставке достижений Пугачевского района депутат ГД Николай Панков встретил участников конкурса, который проводится вместе с учреждениями среднего профессионального образования.

В Пугачеве уже завершился отборочный этап. В финал вышли два педагога – преподаватель Гидромелиоративного техникума Елена Болдумак. И мастер производственного обучения Пугачевского аграрно-технологического техникума Ольга Банталова.

Впереди завершающий этап. За звание «Лучшего педагогического работника в профессиональном образовании» будут бороться финалисты конкурса со всех районов моего округа, итоги подведут в июне.

Николай Панков пожелал всем участникам успехов.