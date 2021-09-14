В Минстрое обсуждаются варианты предоставления земельного участка для строительства многоквартирного дома в Балаково.

Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

— Права всех обманутых дольщиков Балаково должны быть восстановлены. Сегодня это обсуждалось на совещании в областном Минстрое. С участием профильного министра Павла Мигачева и главы Балаковского района Сергея Грачева. Речь шла о вариантах предоставления земельного участка для строительства многоквартирного дома.

Напомню: не все дольщики в свое время захотели вступать в ЖСК «Возрождение» и получить квартиры. По ним принималось решение о выплате компенсаций. Но некоторые не успели полностью выплатить паи. А значит, не вошли в региональный реестр пострадавших граждан. И сейчас нужно рассмотреть все возможные решения, чтобы восстановить права этой группы дольщиков. Которые пострадали и от недобросовестных действий застройщика, и от банкротства страховой компании, — отметил Панков.