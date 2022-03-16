Судьба первого космонавта Юрия Гагарина тесно связана с Саратовской областью. Об этом сегодня напомнил депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

-Здесь Гагарин учился, работал, впервые поднялся в небо с аэродрома в Дубках. И здесь он успешно завершил свой космический полёт. Благодаря Вячеславу Володину, в области построен аэропорт, названный в честь Гагарина. А также Парк покорителей космоса.

Вместе со всеми саратовцами считаю Гагарина нашим земляком. И думаю, это правильно, что новый район нашего города будет назван в его честь – Гагаринским, — написал он.