В этом году в селе Колояр Вольского района будет отремонтирован Дом культуры. Средства будут выделены в рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

Секретарь регионального отделения партии, депутат госдумы Николай Панков в ходе рабочей поездки в Вольский район обсудил предстоящий ремонт с жителями села.

— Вместе будем следить за качеством работ. Дом культуры удалось включить в федеральный проект. Средства будут выделены на проведение ремонта и приобретение оборудования. Отмечу, в этом есть большая заслуга жителей: учреждение – одно из лучших в области, было победителем в конкурсе «Лучший сельский Дом культуры». Вольский район вошел в состав Балаковской агломерации. И теперь появились дополнительные возможности привлекать федеральное финансирование на развитие района. Особенно важно создавать комфортные условия для досуга и проведения культурных мероприятий, – отметил Панков.

В ДК предусмотрен ремонт кровли и фасада здания, замена оконных блоков и дверей, ремонт отопительной системы и электромонтажные работы. А также ремонт внутренних помещений и ремонт пожарной сигнализации. Будет приобретена звукоусилительная и световая аппаратура и кресла в зрительный зал.

— Видно, что здесь, в Доме культуры кипит жизнь. Люди занимаются творчеством, стараются оживить каждый уголок. На выставке представлены картины и замечательные поделки. Вольская земля богата талантами. Давайте подумаем, как можно поддержать тех, кто занимается рукоделием, народными ремеслами. Это и традиционные промыслы, и новые современные направления. Может быть, проведем конкурс в Вольском и других районах. Наградим участников, откроем для них возможности творческого развития. Жду ваших предложений, – обратился к колоярцам Николай Панков.